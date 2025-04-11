Оправдательный приговор по делу о пытках в колонии Атбасара отменили

Вердикт присяжных заседателей по делу о пытках в колонии Атбасара отменили в связи с выявленными процессуальными нарушениями, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор СМУС по уголовному делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района отменен.

Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказания в исправительном учреждении Атбасара по п.1 ч.3 ст.146 УК (Пытки).

Вердиктом присяжных заседателей сотрудники КУИС были признаны невиновными и оправданы за отсутствием события преступления.

Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Так, в присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием.

"Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того, не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших", - отметили в суде.

Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Отметим, что по п.1 ч.3 ст.146 УК РК пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В 2023 году в Сети появилось видео жестокого избиения заключенного в одной из колоний Акмолинской области.

На кадрах сотрудники учреждения сначала спрашивали осужденного, почему он отказывается мыть туалеты. Он ответил, что готов убирать все помещения, но не туалеты, потому что это не входит в обязанности заключенных. После чего несколько человек начинают его избивать.

В КУИС МВД РК тогда сообщили, что при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения ДУИС по Акмолинской области с применением спецсредств усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения. Было начато служебное расследование.

Позже стало известно, что начальник областного ДУИС и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. Кроме того, 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам из ОВД.

По данному факту прокуратура региона начала досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.146 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

12 февраля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении 12 экс-сотрудников РГУ "Учреждение №1" ДУИС по Акмолинской области. Они обвинялись в применении пыток в отношении осужденных колонии.

Прокуратура Акмолинской области не согласилась с судебным актом и 14 февраля внесла апелляционное ходатайство.