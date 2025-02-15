Пытки в колонии Атбасара: прокуратура не согласилась с оправдательным приговором

Прокуратура опротестовала судебное решение по делу о пытках в Атбасарской колонии. Ранее суд вынес в пользу 12 сотрудников КУИС оправдательный приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

12 февраля этого года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении 12 экс-сотрудников РГУ "Учреждение №1" ДУИС по Акмолинской области. Они обвинялись в применении пыток в отношении осужденных колонии (п. 1 ч. 3 ст. 146 УК).

Согласно вердикту присяжных, обвиняемые признаны невиновными и оправданы. Прокуратура Акмолинской области не согласилась с судебным актом и 14 февраля 2025 года внесла апелляционное ходатайство.

Статья 146 УК РК, как указано в ИПС "Юрист", устанавливает наказание за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и пытки.

В случае, если эти пытки совершены группой лиц по предварительному сговору, наказанием может стать лишение свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.