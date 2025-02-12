Сотрудников КУИС, обвиняемых в пытках, оправдали в Акмолинской области
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СМУС Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС, передает NUR.KZ со ссылкой на облсуд.
Как сообщили в суде, органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказания в учреждении города Атбасар (ст.146 ч.3 п.1 УК-пытки).
При рассмотрении дела судом присяжных решение о наличии события преступления, виновности подсудимых принимается голосованием.
По результатам голосования в совещательной комнате большинством голосов присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Летом 2024 года В Генпрокуратуре сообщали, что в суд направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, шесть из них осуждены к различным срокам наказания.
Еще в надзорном органе добавили, что также принят был ряд действенных мер, направленных на устранение причин и условий совершения пыток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220257-sotrudnikov-kuis-obvinyaemyh-v-pytkah-opravdali-v-akmolinskoy-oblasti/