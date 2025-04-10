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Сына Нурлана Нигматулина пока не признали подозреваемым по делу о самоуправстве, заявили в Генпрокуратуре

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Следователь сложил руки на стол рядом с уголовным кодексом
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В кулуарах сената замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев прокомментировал дела в отношении семьи экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно сына Нурлана Зайруллаевича (Нигматулина - прим.ред.) поступили заявления, которые на данный момент рассматриваются.

Касательно Аргына Нигматулина - Генеральная прокуратура рассматривает дело по факту хищения бюджетных средств. Он находится в международном розыске. Как только мы установим его местонахождение, будут приняты меры по его экстрадиции", - сообщил замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев.

На днях сообщалось, что в Сети появилась информация о расследовании уголовного дела против Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина. Пост прокомментировали в МВД. Сообщалось, что Департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 389 УК РК (Самоуправство).

До этого, 3 марта, стало известно, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Органом, ведущим розыск, является Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Инициатором розыска выступает прокуратура.

В Генеральной прокуратуре сообщали, что в отношении Аргына Нигматулина и других лиц ведется дело о хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

Аргын Нигматулин признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Но псокольку в стране его нет, его объявили в розыск.

Позже в Антикоре сообщили, что Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234624-genprokuratura-syna-nurlana-nigmatulina-poka-ne-priznali-podozrevaemym-po-delu-o-samoupravstve/