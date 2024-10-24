19-летний алматинец нарушил ПДД 195 раз – и "заработал" штрафов почти на 7 млн тенге
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19-летний водитель со штрафами почти на 7 млн тенге задержан полицией в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.
По данным МВД, грубым нарушителем правил дорожного движения оказался 19-летний житель Алматы. Он задержан полицейскими на проспекте Достык в Медеуском районе мегаполиса.
"В данном случае была эффективно применена автоматизированная система “Қорғау”. За короткий период молодой автолюбитель нарушил ПДД 195 раз. Общая сумма штрафа составила около 7 млн тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель использовал подложный государственный номер и разгонял свое авто до 200 км/ч. Сама машина зарегистрирована в Кыргызстане", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Аманбек.
Решением суда молодой человек подвергнут административному аресту, а его транспортное средство помещено на специализированную штрафную стоянку. Водитель обязан будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178315-19-letniy-almatinec-narushil-pdd-195-raz-i-zarabotal-shtrafov-pochti-na-7-mln-tenge/