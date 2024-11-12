Павлодарка 30 раз нарушила ПДД и осталась без авто (видео)

В Павлодаре полицейские задержали 42-летнюю горожанку за рулем Mercedes. Женщина накопила неоплаченные штрафы на 2 млн тенге за нарушение ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, местную жительницу, грубо нарушавшую правила дорожного движения, остановили полицейские на проспекте Назарбаева.

"За короткий период автолюбитель нарушила ПДД около 30 раз. Общая сумма штрафа составила более 2 млн тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель разгоняла свое авто до высокой скорости. Сама машина зарегистрирована в России", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Транспортное средство поместили на специализированную штрафную стоянку.

"Водитель обязана будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы. К примеру, в октябре месяце водитель нарушила скоростной режим на Омской трассе, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 93 км/ч при разрешенной 60 км/ч", - рассказал начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Полицейские в очередной раз напомнили о принципе неотвратимости наказания и призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

"Этот случай напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности водителей за непогашенные штрафы. Нарушение скоростного режима, особенно на территории населенных пунктов, создает серьезную угрозу безопасности всех участников дорожного движения", - отметили в ДП региона.

Только в текущем году за неуплату штрафов павлодарские полицейские задержали 42 транспортных средства. После оплаты штрафов владельцам их транспорт возвращается.

Ранее стало известно, что в Алматы владелец автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом не оплатил штрафы на 7 млн тенге. В итоге автомобиль нарушителя забрали на специализированную штрафную стоянку.

Полицейские Караганды задержали водителя с крупными долгами по штрафам на сумму около 5 млн тенге. Нарушителем оказался 40-летний гражданин соседнего государства. Его автомобиль отправили на штрафстоянку.