"Хотела помочь": казахстанка пыталась перевести 400 долларов "Киану Ривзу"

В Костанае 62-летняя женщина долгое время переписывалась в соцсети якобы с Киану Ривзом и хотела перевести ему 400 долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, 62-летняя женщина из Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов США.

"Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк. Сотрудники и заметили подозрительную ситуацию: счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств", - отмечается в сообщении МВД.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

До этого мы писали, что жительница Павлодара получила видеозвонок от мошенника, внешне похожего на Джеки Чана. Женщина перевела ему 3 млн тенге. Теперь она готовится подать на обидчика в суд.

Ранее в Кокшетау пенсионерка продала свою квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам, сделав более 30 транзакций в разных местах. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации. При этом о происходящем женщина не должна была никому рассказывать.

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.