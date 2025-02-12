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Павлодарка перевела "Джеки Чану" 3 млн тенге

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Женщина переводит деньги по телефону
Женщина с телефоном и банковской картой. Иллюстративное фото: wichayada suwanachun / Getty Images

Жительница Павлодара получила видеозвонок от мошенника, внешне похожего на Джеки Чана. Женщина перевела ему 3 млн тенге. Теперь она готовится подать на обидчика в суд, передает Pavlodarnews.kz.

О необычном деле сообщил оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области Султанбек Кадержанов. Он назвал три наиболее распространенных приема кибермошенников.

"Большая часть - это звонки якобы сотрудников Нацбанка, полиции, КНБ или "Казпочты". Жители региона часто попадаются в ловушки мошенников при покупках и продажах в интернете. Доверчивым павлодарцам скидывают фишинговые ссылки. Получив доступ к данным банковским картам, злоумышленники совершают транзакции.

Еще один метод - письмо "счастья": приходит онлайн-сообщение, что некий дальний родственник в Европе скончался, оставив огромное наследство. Получить его можно, заплатив символический налоговый сбор", - перечислил Султанбек Кадержанов.

Одну из этих уловок, представившись якобы "сотрудником Комитета национальной безопасности", мошенники использовали на жительнице Павлодара. Чтобы женщина поверила, аферист сделал видеозвонок. Он был одет в форму сотрудника КНБ. "Комитетчик" сообщил, что собеседница стала жертвой мошенников, и посоветовал ей тут же оформить кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет.

"Павлодарка оформила максимальный кредит, который ей одобрили (три миллиона тенге), и перевела деньги на их счет. После того, как она поняла, что ее обманули, обратилась к нам, предоставила скриншоты.

Мы проверили данные. Выяснилось, что преступник внешне напоминал Джеки Чана. По сути мошенники использовали изображение актера. Средства заблокировали, но преступники перевели деньги в криптовалюту. Сейчас потерпевшая подает в суд на злоумышленников", - рассказал Султанбек Кадержанов.

Украденные таким образом деньги порой удается вернуть. За прошлый год полицейские забрали у мошенников около 30 миллионов тенге. Но все же нанесенный ущерб гораздо выше - 800 миллионов тенге.

Растет и число киберпреступлений. За январь 2025 года совершено 126 таких преступлений против 111 за январь 2024 года.

Ранее в Кокшетау пенсионерка продала свою квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам, сделав более 30 транзакций в разных местах. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации. При этом о происходящем женщина не должна была никому рассказывать.

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220203-pavlodarka-perevela-dzheki-chanu-3-mln-tenge/