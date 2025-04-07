Мелькавшая в сводках девушка не зря насторожила полицейских в Караганде

В Караганде задержали 23-летнюю осужденную за мошенничество. Из-за побега ей заменили наказание с ограничения на лишение свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Караганде сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Семея.

"Лицо, некогда мелькнувшее в полицейских сводках, заставило карагандинских стражей порядка насторожиться. Проверка по базам данных подтвердила опасения: девушка числилась в розыске", - отметили в МВД.

Известив инициатора розыска о задержании, беглянку отправили в ИВС. В Семее осужденная за мошенничество состояла на учете в службе пробации. Надеясь избежать контроля, девушка бежала в Караганду.

После безрезультатных поисков сотрудники пробационного контроля подали материалы в суд. Суд области Абай отменил условный срок. Теперь по приговору задержанную беглянку должны отправить в места лишения свободы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Каскелене обвиняемый в изнасиловании сбежал прямо из суда.

В полиции сообщили, что по факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело.

Также, по словам вице-министра внутренних дел Игоря Лепехи, возбуждено дело о халатности в отношении полицейских.

А в Семее осужденный предпринял попытку побега из медицинского учреждения, однако был незамедлительно задержан.