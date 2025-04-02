Побег подозреваемого в Каскелене: против полицейских возбудили дело

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о случае побега обвиняемого в изнасиловании в Каскелене, передает корреспондент NUR.KZ.

Лепеха подтвердил информацию о побеге.

"Да, сбежал, возбуждено дело, пока нет (не нашли - прим. ред.), ищем. Найдем", - сказал он.

Журналисты поинтересовались, как ему удалось совершить побег.

"Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", - ответил вице-министр.

Напомним, накануне в соцсетях появилась информация, что в Каскелене обвиняемый в изнасиловании сбежал прямо из суда.

В полиции сообщали, что по факту побега следственно-арестованного возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий по его задержанию.

"Просим граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении разыскиваемого незамедлительно сообщать по телефону 102", - призывали в ДП.

Добавим, что согласно статье 371 УК РК, халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.