Осужденный предпринял попытку побега в Семее

В Семее осужденный предпринял попытку побега из медицинского учреждения, однако был незамедлительно задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Семее осужденный, помещенный в гражданское медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, предпринял попытку побега.

"В результате оперативно принятых мер он был незамедлительно задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также проводится служебное расследование", - пояснили в КУИС МВД РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.426 УК РК побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в конце января в Сети распространилась информация, что один из арестованных якобы совершил дерзкий побег из алматинского СИЗО. В КУИС пояснили, что это была попытка побега. Принятыми мерами мужчина был оперативно задержан. По данному факту возбудили уголовное дело, а также начали служебное расследование.