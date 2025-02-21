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Осужденный предпринял попытку побега в Семее

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Человек за решеткой
Камера. Иллюстративное фото: sakhorn38/Getty Images

В Семее осужденный предпринял попытку побега из медицинского учреждения, однако был незамедлительно задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Семее осужденный, помещенный в гражданское медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, предпринял попытку побега.

"В результате оперативно принятых мер он был незамедлительно задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также проводится служебное расследование", - пояснили в КУИС МВД РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.426 УК РК побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Напомним, в конце января в Сети распространилась информация, что один из арестованных якобы совершил дерзкий побег из алматинского СИЗО. В КУИС пояснили, что это была попытка побега. Принятыми мерами мужчина был оперативно задержан. По данному факту возбудили уголовное дело, а также начали служебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222693-osuzhdennyy-predprinyal-popytku-pobega-v-semee/