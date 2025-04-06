"Занимал деньги и требовал интима": блогера из Аркалыка подозревают в изнасиловании

В Аркалыке 35-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области в Instagram-аккаунте, в Аркалыке задержан блогер, который подозревается в изнасиловании.

"35-летний мужчина был задержан полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в изнасиловании и совершении действий сексуального характера. Среди потерпевших несовершеннолетних нет.

По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты", - отмечается в сообщении.

По санкции суда подозреваемый арестован. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

В полиции отмечают, что за совершение неоднократных преступлений мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

Дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

До этого также в Костанайской области задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге.

23 января сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге.

Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

Позднее они были арестованы.

Также в январе в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.

В конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.