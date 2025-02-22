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МВД: Задержан блогер-вымогатель

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Задержание блогера
Задержание блогера. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Костанайской области задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"В Карабалыке задержан блогер-вымогатель. Он признан подозреваемым по уголовному делу.

Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере", - утверждается в релизе, опубликованном в Телеграм-канале МВД.

Также сообщается, что блогер был задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района при координации прокуратуры. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.

Напомним, 23 января сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге.

Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

Позднее они были арестованы.

Также в январе в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.

В конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222915-mvd-zaderzhan-bloger-vymogatel/