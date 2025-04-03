Казахстанец, лишенный прав, получил срок за смертельное ДТП в Туркестанской области

В суде Туркестанской области рассмотрели дело по совершению смертельного ДТП казахстанцем, лишенным прав и находившимся в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Туркестанской области, в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам было рассмотрено уголовное дело в отношении К., по ст. 346 ч. 6 УК Республики Казахстан.

Судом установлено, что К., будучи лишенным права управлять автомобилем на 7 лет за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не сделав себе выводы, 3 августа 2024 года около 06:40 утра в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Toyota Camrу, в результате чего на автодороге Алматы - Термез в Туркестанской области совершил ДТП с автомобилем Toyota Alphard, в результате которого от полученных телесных повреждений на месте скончались два пассажира.

К. полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд смягчить наказание.

Представители потерпевших простили К.

Суд признал К. виновным, лишив права управления транспортным средством пожизненно по ст. 346 ч.6 УК Республики Казахстан и приговорил его к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу

Напомним, также в конце марта жителя Акмолинской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он трижды садился за руль пьяным.

В феврале в Акмолинской области вынесли приговор мужчине, ранее лишенному прав, за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб его друг.

А в январе в Павлодарской области лишили прав местную жительницу 1951 года рождения, которая управляла автомобилем в алкогольном опьянении.

Также в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.