Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец, лишенный прав, получил срок за смертельное ДТП в Туркестанской области

Опубликовано:

Нетрезвый мужчина за рулем
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: GregorBister / Getty Images

В суде Туркестанской области рассмотрели дело по совершению смертельного ДТП казахстанцем, лишенным прав и находившимся в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Туркестанской области, в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам было рассмотрено уголовное дело в отношении К., по ст. 346 ч. 6 УК Республики Казахстан.

Судом установлено, что К., будучи лишенным права управлять автомобилем на 7 лет за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не сделав себе выводы, 3 августа 2024 года около 06:40 утра в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Toyota Camrу, в результате чего на автодороге Алматы - Термез в Туркестанской области совершил ДТП с автомобилем Toyota Alphard, в результате которого от полученных телесных повреждений на месте скончались два пассажира.

К. полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд смягчить наказание.

Представители потерпевших простили К.

Суд признал К. виновным, лишив права управления транспортным средством пожизненно по ст. 346 ч.6 УК Республики Казахстан и приговорил его к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу

Напомним, также в конце марта жителя Акмолинской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он трижды садился за руль пьяным.

В феврале в Акмолинской области вынесли приговор мужчине, ранее лишенному прав, за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб его друг.

А в январе в Павлодарской области лишили прав местную жительницу 1951 года рождения, которая управляла автомобилем в алкогольном опьянении.

Также в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233013-kazahstanec-lishennyy-prav-poluchil-srok-za-smertelnoe-dtp-v-turkestanskoy-oblasti/