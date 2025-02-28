Акмолинца отправили в колонию за смерть друга
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В Акмолинской области вынесли приговор мужчине, ранее лишенному прав, за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб его друг, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщает официальный Telegram-канал суда, СМУС рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч.5 ст.346 УК).
Суд установил, что подсудимый в 2023 году был лишен права управления авто на 7 лет.
"Несмотря на это, он, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем, вез пассажира и допустил опрокидывание. В результате ДТП скончался пассажир - его друг", - говорится в сообщении суда.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также принял во внимание личность подсудимого, который ранее был лишен права управления, уже привлекался к уголовной ответственности и, соответственно, не сделал должных выводов.
Приговором суда мужчине назначили 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.5 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли на трассе в Алматинской области. По предварительным данным, водитель BMW, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Ford Mondeo, от чего тот загорелся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224355-akmolinca-otpravili-v-koloniyu-za-smert-druga/