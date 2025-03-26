Водителя-"рецидивиста" лишили свободы в Акмолинской области

Жителя Акмолинской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он трижды садился за руль пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, суд района Биржан сал Акмолинской области вынес приговор по ч.1 ст.346 УК РК в отношении лица, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами.

"Несмотря на то, что с 2020 года данный гражданин дважды привлекался по аналогичному уголовному правонарушению, где в отношении него применены меры наказания в виде содержания под стражей, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, чем подверг опасности окружающих", - отметили в ведомстве.

Суд, поддержав позицию прокуратуры района Биржан сал, назначил подсудимому наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Отбывать наказание мужчина будет в учреждении УИС максимальной безопасности.

Добавим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (свыше 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.