Казахстанку в 74 года лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

В Павлодарской области лишили прав местную жительницу 1951 года рождения, которая управляла автомобилем в алкогольном опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Павлодарского областного суда, было рассмотрено дело в отношении гражданки И., за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"В декабре 2024 года гражданка И., 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла транспортным средством марки Toyota. В судебном заседании гражданка И. признала факт правонарушения", - рассказали в пресс-службе.

В суде добавили, что административный арест не может применяться к женщинам в возрасте свыше 58 лет. Поэтому суд признал И. виновной и наложил взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

В начале этого года в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Павлодаре пьяных водителей привлекли к ответственности и забрали их авто на штрафстоянку. Один из задержанных признался, что выпил в гостях.

Ранее в области Абай полицейские задержали пьяного водителя, который демонстрировал признаки опасного поведения на дороге. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.