Суд наказал казахстанца за кокпар на трассе

В Алматинской области рассмотрели дело о нарушении, совершенном 22 марта - казахстанец играл в кокпар на трассе большого Алматинского канала, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в суде №2 Енбекшиказахского района Алматинской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Е. по ч. 1 ст. 434 КоАП РК.

Судом установлено, что 22 марта 2025 года в 16:20 гражданин Е., находясь в селе Таукаратұрык, нарушил общественный порядок, играя в кокпар на собственных лошадях в общественном месте на трассе большого Алматинского канала, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие граждан.

На судебном заседании Е. признал вину и подтвердил факт совершения правонарушения, просил строго не наказывать.

Действия Е. доказаны протоколом об административном правонарушении, объяснениями и другими документами дела.

Судом установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание в наложении административного взыскания частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях Е. признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в конце февраля в "КазАвтоЖол" отреагировали на видео в Сети, где участники кокпара прямо на лошадях пересекают пешеходный мост в Алматинской области. В ведомстве напомнили, что движение на лошадях и других животных по пешеходному мосту запрещено.

Осенью прошлого года мы писали о случае, когда казахстанцы прямо на трассе Хоргос - Алматы устроили кокпар. В ДП Алматинской области сообщили, что нашли и наказали участников. Организаторов игр приговорили к 7 суткам ареста.

Также в начале октября в Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры.

Аналогичный случай произошел в марте прошлого года - в Алматинской области национальная игра парализовала движение на одной из дорог. Полицейские установили около двадцати человек, участвовавших в игре. Организаторов приговорили к 5 суткам административного ареста.

Также и в августе прошлого года участников кокпара привлекли к ответственности за мелкое хулиганство - всадники ехали по трассе в Алматинской области и мешали движению.