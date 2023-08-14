Участники кокпара устроили беспредел на трассе под Алматы

Группа мужчин на лошадях. Кадр из видео: t.me/egovpress

Участников кокпара намерены привлечь к ответственности за мелкое хулиганство - всадники ехали по трассе в Алматинской области и мешали движению, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появились кадры с участием группы людей на лошадях, скакавших посреди оживленной дороги. В описании к кадрам утверждалось, что действие происходит на Кульджинском тракте.

Как пояснили в полиции, 14 августа в ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, на котором по одной из автодорог Талгарского района неустановленные лица в количестве 10 человек играют в кокпар.

Данный факт незамедлительно зарегистрирован в районном УП.

"В ходе проверки установлено, что инцидент имел место 12 августа, в настоящее время по данному факту возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 434 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Материалы дела будут переданы в суд для привлечения нарушителей к ответственности, добавили в полиции.

Напомним, в январе этого года в соцсетях появилось видео, как казахстанец на лошади заехал в подъезд жилого дома и поднялся на пятый этаж. В отношении мужчины составили протокол.

В мае астанчане увидели лошадь, скачущую в центре города. С владельцем животного провели профилактическую беседу.

В марте 2022 года очевидцы засняли лошадь в алматинском автобусе, рядом с ней стоял хозяин.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032375-uchastniki-kokpara-ustroili-bespredel-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-video/