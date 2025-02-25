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Пересекающие пешеходный мост на лошадях алматинские кокпаристы попали на видео

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Кокпаристы на пешеходном мосту
Кокпаристы на пешеходном мосту. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

В АО "НК "КазАвтоЖол" отреагировали на видео в Сети, где участники кокпара прямо на лошадях пересекают пешеходный мост в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

"В социальных сетях распространилось видео, на котором участники кокпара пересекают пешеходный мост на лошадях. Этот мост, расположенный вдоль автодороги "Алматы - Шеле - Қорғас" в Алматинской области, предназначен исключительно для пеших переходов.

Напоминаем, что движение на лошадях и других животных по пешеходному мосту запрещено!" - говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что лошади, используемые в кокпаре, должны перевозиться только в специальных транспортных средствах.

В ноябре мы писали о случае, когда казахстанцы прямо на трассе Хоргос - Алматы устроили кокпар. В ДП Алматинской области сообщили, что нашли и наказали участников. Организаторов игр приговорили к 7 суткам ареста.

Также в начале октября в Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры.

Аналогичный случай произошел в марте прошлого года - в Алматинской области национальная игра парализовала движение на одной из дорог. Полицейские установили около двадцати человек, участвовавших в игре. Организаторов приговорили к 5 суткам административного ареста.

Также и в августе прошлого года участников кокпара привлекли к ответственности за мелкое хулиганство - всадники ехали по трассе в Алматинской области и мешали движению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223608-peresekayushchie-peshehodnyy-most-na-loshadyah-almatinskie-kokparisty-popali-na-video/