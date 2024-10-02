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Устроили "Кокпар" на дороге: сельчан наказали в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Кокпар
Кокпар. Кадр из видео: instagram/police_almobl

В Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области в Instagram, при мониторинге соцсетей выявлен факт грубого нарушения ПДД группой всадников на дорогах села Каргалы Жамбылского района.

"Правонарушители установлены районными полицейскими и доставлены в отдел полиции. За нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения мужчины привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что полицейские региона ведут постоянный мониторинг социальных сетей, в том числе на предмет выявления и своевременного пресечения правонарушений.

Напомним, в августе прошлого года участников кокпара привлекли к ответственности за мелкое хулиганство - всадники ехали по трассе в Алматинской области и мешали движению.

В мае того же года астанчане увидели лошадь, скачущую в центре города. С владельцем животного провели профилактическую беседу.

Мы также писали о жителе Алматинской области, который устроил "Кокпар" на трассе в честь дня рождения детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168980-ustroili-kokpar-na-doroge-selchan-nakazali-v-almatinskoy-oblasti-video/

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