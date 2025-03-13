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Астанчан обманули на 17 млн тенге через объявление в Instagram

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы. Он обещал 17 жителям города изготовить мебель.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, сегодня в столице был оглашен приговор в отношении Б., по факту совершения мошенничества. Сообщается, что осужденный опубликовал в Instagram объявление об изготовлении мебели.

"Б. не располагал финансовыми и материальными возможностями исполнить свои обязательства, но использовав документы от имени ИП "Ж.", не имея реальной возможности оказать услугу по изготовлению мебели, разместил в социальной сети Instagram объявление, для привлечения клиентов.

Введя их в заблуждение, заключив с указанными лицами договор на изготовление корпусной мебели, завладел денежными средствами 17 потерпевших, причинил им материальный ущерб на общую сумму свыше 17 млн тенге", - рассказали в пресс-службе суда.

Сообщается, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, договорами заключенными между подсудимым и потерпевшими, квитанциями о перечислении денежных средств, выписками с банка о переведении денежных средств.

"Подсудимый вину не признал, сторона защиты просила назначить минимальный срок наказания, поскольку умысла на совершение мошенничества не было. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание судом признано наличие малолетних детей.

Приговором суда Б. признан виновным и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы", - сказано в сообщении.

Накануне мы писали, что жители Алматы обвинили фирму по производству мебели в мошенничестве. Люди уверяют, что заплатили компании сотни тысяч тенге, но мебель так и не получили.

Ранее мы рассказывали про жительницу Уральска, которая заказала кухонный гарнитур стоимостью свыше 1 млн тенге, но осталась недовольна качеством мебели и нарушением сроков. В итоге женщина обратилась в суд.

В Костанайской области тоже женщина заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но оказалась ей недовольна и обратилась с иском к предпринимателю. Суд встал на ее сторону и обязал ИП вернуть ей деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227793-astanchan-obmanuli-na-17-mln-tenge-cherez-obyavlenie-v-instagram/