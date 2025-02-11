Обещала помочь с жильем: казахстанка обманула жителей Астаны на 301 млн тенге

Вынесен приговор казахстанке, которая предстала перед судом за крупное мошенничество, причинив ущерб жителям Астаны на сумму свыше 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении казахстанки, обвиняемой в совершении мошенничества (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК).

По данным суда, женщина, буду в сговоре с осужденной А., не имея на то возможности, обещала помочь 25 потерпевшим в приобретении жилья по выгодным условиям по госпрограмме "Арендное жилье с последующим выкупом". Сообщается, что причиненный ущерб составил более 301 млн тенге.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил назначить наказание подсудимой в виде 9 лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

При этом сама подсудимая вину не признала, а ее защитники просили оправдать женщину.

"Суд назначил подсудимой С. наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - пояснили в суде.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Астане пересмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ранее была осуждена за мошенничество на 57 млн тенге. Так, введя в заблуждение 28 потерпевших о том, что через своих знакомых, работающих в акимате Караганды, имеет возможность оказать содействие в получении жилья через "Отбасы банк", завладела денежными средствами на общую сумму более 57 млн тенге.

В декабре прошлого года мы писали, что житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге. Он обещал им жилье и машины из Кореи.

В августе прошлого года сообщалось, что на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

Также в Астане рассмотрели еще одно дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости.