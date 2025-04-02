Сестры избили врача "скорой" после смерти матери: суд вынес решение по делу

В Костанае суд рассмотрел дело об избиении сестрами врача "скорой" после смерти их матери. Назначен штраф 2,3 млн, год ограничения свободы и принудительный труд, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, судом № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении двух сестер, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью лицу, осуществляющему служебную деятельность.

Суд установил, что в декабре 2024 года сестры обратились в службу "103" для оказания медицинской помощи их матери, которая жаловалась на боли в сердце и одышку. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали необходимую помощь, однако констатировали смерть женщины.

Подсудимые, выражая недовольство качеством оказанной медицинской помощи и на фоне констатации смерти матери, оскорбляли медицинского работника нецензурной бранью, а затем нанесли ей телесные повреждения. В результате подсудимые причинили потерпевшей легкий вред здоровью.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность, суд не установил.

"Подсудимые ранее к уголовной ответственности не привлекались, совершили уголовное правонарушение небольшой тяжести против личности, причиненный преступлением вред ими не заглажен, никаких мер для этого ими не предпринималось, потерпевшая настаивала на строгом наказании, поэтому суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде ограничения свободы, с учетом требований ст. 55 ч. 2 п. 1 УК", - отмечается в публикации.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно, при отсутствии постоянного места работы.

Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы материального и морального вреда удовлетворены частично и с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, мы писали об этом деле. В декабре прошлого года фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизы.

Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера. И.о. главврача заявил, что бригаду сразу же встретили "заведомо агрессивно настроенные пациенты", хотя медики прибыли на место в течение 4-5 минут. По его словам, в ходе осмотра у пациентки произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности, после чего прибывшая бригада немедленно приступила к реанимационным действиям.

"Реанимационные действия проводились в течение 30 минут, они были безуспешными. (...) К сожалению, когда была констатирована смерть, произошло нападение на наших сотрудников. В частности, 24-летнему фельдшеру, девушке, были нанесены физические увечья ударами по лицу, вырваны волосы", - рассказал Саркисян. Он также сообщил, что фельдшер лечится в больнице, у нее диагностированы сотрясение мозга и другие серьезные травмы.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что виновные будут наказаны по закону.

Добавим, нападения на медработников в Казахстане не редкость - они продолжились и в этом году. Так, в Кокшетау родителей пострадавшего ребенка, которому врачи ампутировали пальцы, наказал суд за неуважение к медперсоналу.

В январе глава Минздрава также высказалась о нападении пациентки на гинеколога, и заявила, что усилить уголовную ответственность за нападение на медработников в Казахстане могут уже в этом году.

Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года. Летом прошлого года сообщалось, что с 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков в Казахстане.