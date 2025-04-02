Полицейских уволили после скандального видео автоблогеров из Беларуси

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о полицейских, которые требовали у автоблогера из Беларуси 200 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы проводим сейчас проверку, возбудили дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены", - сказал Игорь Лепеха.

Напомним, пару дней назад в Сети появилось видео путешественников из Беларуси, среди которых был блогер, патрульные остановили в Туркестанской области.

По словам туристов, у них потребовали 200 тысяч тенге за отсутствие казахстанского техосмотра и попадание на камеру. При этом они якобы ничего не нарушали и доказательств им не представили.

"Мы сопротивляться особо не стали. Просто заплатили и поехали дальше", - отметил блогер.

В полиции, комментируя инцидент, проводится проверка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Наряду с этим, в отношении руководства соответствующего подразделения начато служебное расследование. Виновные понесут наказание в соответствии с законом", - заверили полицейские.

Добавим, в прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором был зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы. Антикоррупционная служба зарегистрировала досудебное расследование по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина.

Сообщалось также, что в прошлом году в Казахстане завели 70 уголовных дел за попытки подкупа полицейских. В МВД в связи с этим выступили с заявлением.