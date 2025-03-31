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Скандальное видео с остановленными в Казахстане туристами из Беларуси прокомментировали в полиции

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Остановка полицейскими в Туркестанской области
Остановка полицейскими. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

В Сети распространяется видео туристов из Беларуси, которые утверждают, что казахстанские полицейские потребовали с них 200 тыс. тенге. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как стало известно из видео, путешественников из Беларуси, среди которых был блогер, патрульные остановили в Туркестанской области.

По словам туристов, у них потребовали 200 тысяч тенге за отсутствие казахстанского техосмотра и попадание на камеру. При этом они якобы ничего не нарушали и доказательств им не представили.

"Мы сопротивляться особо не стали. Просто заплатили и поехали дальше", - отметил блогер.

Ситуацию прокомментировали в ДП Туркестанской области. В ведомстве рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись инцидента на автодороге Шымкент - Самара, в которой, предположительно, фигурируют сотрудники патрульной полиции.

"В настоящее время проводится проверка. Официальные заявления от возможных потерпевших не поступали, регистрационные данные транспортного средства также не установлены", - пояснили в ДП региона.

Здесь добавили, что МВД жестко и принципиально реагирует на любые сигналы, способные нанести ущерб доверию к органам правопорядка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Наряду с этим, в отношении руководства соответствующего подразделения начато служебное расследование. Виновные понесут наказание в соответствии с законом.

С целью недопущения подобных случаев усилен контроль за работой патрульных нарядов. Очистка рядов и борьба с проявлениями коррупции остаются приоритетами в работе министерства.

Выражаем благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и открыты к конструктивному диалогу", - заявили в ведомстве.

В прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором был зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы. Антикоррупционная служба зарегистрировала досудебное расследование по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина.

Также в прошлом году в Казахстане завели 70 уголовных дел за попытки подкупа полицейских. В МВД в связи с этим выступили с заявлением.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231799-skandalnoe-video-s-ostanovlennymi-v-kazahstane-turistami-iz-belarusi-prokommentirovali-v-policii/