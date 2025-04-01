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"Конфликт из-за бизнеса": жителя Алматинской области подозревают в убийстве и поджоге знакомого

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В Сети распространяется видео, где в Карасайском районе Алматинской области найдены обгоревшие останки человека в сгоревшей машине. В полиции отреагировали на произошедшее, передает NUR.KZ.

Видео с места, где была найдена сгоревшая машина, а в ней - обгоревшее тело, опубликовано в Telegram-канале Письма Президенту. Сообщается, что автомобиль обнаружен в Карасайском районе Алматинской области 31 марта, у зоны отдыха.

"Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался житель Алматы, ранее судимый за распространение наркотиков. Он признался, что убил мужчину ударом молотка по голове из-за конфликта по бизнесу. После этого он попытался скрыть следы, сжег тело в машине и уехал", - отмечается в посте под видео.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - отмечается в комментарии.

Ранее мы писали, что в Талдыкоргане задержан подозреваемый в убийстве жителя города, чье тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Ранее погибшего считали пропавшим без вести.

Прошлой осенью в Талдыкоргане на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

Также ранее в области Ұлытау двух братьев осудили за жестокое убийство. Суд установил, что они задушили знакомого, а потом сожгли его тело в болотной местности с помощью автомобильных покрышек и топлива, чтобы скрыть следы преступления.

Добавим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232281-konflikt-iz-za-biznesa-zhitelya-almatinskoy-oblasti-podozrevayut-v-ubiystve-i-podzhoge-znakomogo/