"Конфликт из-за бизнеса": жителя Алматинской области подозревают в убийстве и поджоге знакомого
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В Сети распространяется видео, где в Карасайском районе Алматинской области найдены обгоревшие останки человека в сгоревшей машине. В полиции отреагировали на произошедшее, передает NUR.KZ.
Видео с места, где была найдена сгоревшая машина, а в ней - обгоревшее тело, опубликовано в Telegram-канале Письма Президенту. Сообщается, что автомобиль обнаружен в Карасайском районе Алматинской области 31 марта, у зоны отдыха.
"Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался житель Алматы, ранее судимый за распространение наркотиков. Он признался, что убил мужчину ударом молотка по голове из-за конфликта по бизнесу. После этого он попытался скрыть следы, сжег тело в машине и уехал", - отмечается в посте под видео.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - отмечается в комментарии.
Ранее мы писали, что в Талдыкоргане задержан подозреваемый в убийстве жителя города, чье тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Ранее погибшего считали пропавшим без вести.
Прошлой осенью в Талдыкоргане на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.
Также ранее в области Ұлытау двух братьев осудили за жестокое убийство. Суд установил, что они задушили знакомого, а потом сожгли его тело в болотной местности с помощью автомобильных покрышек и топлива, чтобы скрыть следы преступления.
Добавим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232281-konflikt-iz-za-biznesa-zhitelya-almatinskoy-oblasti-podozrevayut-v-ubiystve-i-podzhoge-znakomogo/