Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Талдыкоргане: задержан подозреваемый в убийстве

Опубликовано:

Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Freer Law / Getty Images

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Талдыкоргана, чье тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Ранее погибшего считали пропавшим без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полиция расследует уголовное дело по факту убийства жителя областного центра, ранее числившегося пропавшим без вести.

В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему.

"На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления", - пояснили в ДП области Жетісу.

Подозреваемый взят под стражу, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 октября на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

Расследование взяли на особый контроль руководство областного департамента полиции и прокуратура.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173204-telo-muzhchiny-nashli-v-sgorevshem-avto-v-taldykorgane-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie