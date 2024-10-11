Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Талдыкоргане: задержан подозреваемый в убийстве
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Задержан подозреваемый в убийстве жителя Талдыкоргана, чье тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Ранее погибшего считали пропавшим без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полиция расследует уголовное дело по факту убийства жителя областного центра, ранее числившегося пропавшим без вести.
В ходе оперативно-следственных мероприятий вдоль объездной дороги Талдыкоргана была обнаружена автомашина, принадлежавшая пропавшему.
"На основе собранных вещественных доказательств оперативными работниками был установлен и задержан 37-летний местный житель, который признался в совершении преступления", - пояснили в ДП области Жетісу.
Подозреваемый взят под стражу, досудебное расследование продолжается.
Напомним, 8 октября на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.
Расследование взяли на особый контроль руководство областного департамента полиции и прокуратура.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173204-telo-muzhchiny-nashli-v-sgorevshem-avto-v-taldykorgane-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve/
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