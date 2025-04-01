Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев обжаловал приговор

Бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев, который ранее за земельные махинации получил 3 года ограничения свободы, обжаловал приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Атырау по апелляционным жалобам адвокатов и апелляционному ходатайству заместителя прокурора Атырауской области.

Ранее приговором суда первой инстанции бывший аким, руководитель отдела земельных отношений и глава отдела архитектуры и градостроительства были признаны виновными по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями. Начальников отделов приговорили к 6 и 5 годам ограничения свободы.

Бывшему акиму города Кайрату Уразбаеву с учетом меньшего объема предъявленного обвинения назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. При этом экс-градоначальник был оправдан по ч. 3 ст. 369 УК (Служебный подлог).

Всех троих пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

"Кайрат Уразбаев, являясь акимом города, дал поручение руководителю отдела земельных отношений и руководителю отдела архитектуры и градостроительства о выдаче восьми земельных участков, находящихся в рекреационной зоне", - установил суд.

В итоге подчиненные акима, вступив между собой в сговор, выдали 18 земельных участков, находящихся в рекреационной и санитарной зонах.

По материалам суда, тем самым руководитель отдела земельных отношений внес в приложение к протоколу земельной комиссии ложные сведения о якобы рассматривавшийся на заседании комиссии 18 заявлениях.

При этом в предъявленном другим подсудимым обвинении не было указано конкретно, в какие именно документы (акты выбора земельного участка, протоколы земельной комиссии и т.д.) были внесены ложные сведения либо исправления. Фактов внесения другими подсудимыми в документы ложных сведений суд не установил.

"Органом уголовного преследования не представлено доказательств совершения хищения имущества. Одни и те же действия подсудимых квалифицированы по разным статьям как злоупотребление полномочиями и мошенничество", - отметили в суде.

Судебная коллегия областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Оснований для изменения или отмены приговора не установили.

В связи с этим постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, в ноябре 2023 года появилась информация о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева, который занимал этот пост с 2020 по 2022 годы.

Отмечалось, что произошло это в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц городского акимата по факту незаконного распределения земельных участков.

Позже в прокуратуре Атырауской области поделились подробностями уголовного дела. В ведомстве указали, что в период с 2020 по 2022 годы должностными лицами акимата были незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальное жилищное строительство.

Экс-акима Атырау Кайрата Уразбаева сначала водворили в ИВС, а 11 ноября отправили в СИЗО.

В январе прошлого года сообщалось, что экс-акима Атырау Кайрата Уразбаева выпустили из следственного изолятора. Ему позволили находиться под домашним арестом.

В декабре 2024 года Кайрату Уразбаеву и его подчиненным вынесли приговор.