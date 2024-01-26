Экс-акима Атырау выпустили из СИЗО

Экс-акима Атырау Кайрата Уразбаева выпустили из следственного изолятора. Теперь он будет находиться под домашним арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как отметили в суде, постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 11 ноября 2023 года в отношении Кайрата Уразбаева была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"По ходатайству прокурора Атырауской области постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 22.12.2023 года мера пресечения в отношении Уразбаева изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья", - проинформировали в пресс-службе суда.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева.

Отмечалось, что произошло это в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц городского акимата по факту незаконного распределения земельных участков.

Позже в прокуратуре Атырауской области поделились подробностями уголовного дела. В ведомстве указали, что в период с 2020 по 2022 годы должностными лицами акимата были незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальное жилищное строительство.

9 ноября в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК, был задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев. Его сначала водворили в ИВС, а 11 ноября отправили в СИЗО.

Пост акима города Кайрат Уразбаев занимал с 2020 по 2022 годы.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.