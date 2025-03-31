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Директор центра дерматологии осужден за взятку в 5 млн тенге в Алматы

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Мужчина в костюме и в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: kuppa_rock / Getty Images

Осуждены директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" и его заместитель, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 19 марта Медеуским районным судом Алматы осуждены директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" Байсеркин Б., его заместитель Абишев А. и директор "Международного института последипломного образования" Толемисова А.

Байсеркин признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя Абишева от предпринимателя Толемисовой взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.

Приговором суда Байсеркину и Абишеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому.

Этим же приговором Толемисова осуждена за дачу взятки указанным должностным лицам на 3 года лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отмечается в публикации.

Напомним, осенью прошлого года руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента осудили за взятку за трудоустройство специалиста на работу. Сам взяткодатель тоже получил наказание.

До этого в Атырау обвиняемых по делу о коррупции в сфере ветеринарного контроля приговорили к длительному сроку лишения свободы и большим штрафам.

Также в Талдыкоргане осудили высокопоставленного чиновника и врачей - одного обвиняли в получении взятки, троих - в посредничестве во взяточничестве, пятерых - в даче взятки.

И летом прошлого года Антикор рассказывал о расследованиях в медицинской сфере: был вынесен приговор директору поликлиники в Атырау и завершено расследование в отношении директора поликлиники в Жанаозене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231916-direktor-centra-dermatologii-osuzhden-za-vzyatku-v-5-mln-tenge-v-almaty/