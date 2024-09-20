Суд по коррупционному делу в Атырау: вину подтвердили квитанции и видеозаписи
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В Атырау обвиняемых по делу о коррупции в сфере ветеринарного контроля приговорили к длительному сроку лишения свободы и большим штрафам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемых:
- руководителя инспекции ветеринарного контроля и надзора по области - в неоднократном получении взятки в значительном размере (п.4 ч.3 ст.366 УК), организации получения взяток в группе лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.28 - п.4 ч.3 ст.366 УК);
- главного специалиста и ветеринарного инспектора инспекции ЗКО - в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору (п.2 ч.3 ст.366 УК);
- директора ИП и главы крестьянского хозяйства - в даче взятки в значительном размере должностному лицу (ч.2 ст.367 УК).
"Руководитель инспекции ветеринарного контроля и надзора по области, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятку в 1,4 млн тенге от директора ИП и 500 тыс. тенге от главы крестьянского хозяйства за общее покровительство", - установил суд.
По информации суда, он в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом и ветеринарным инспектором инспекции ЗКО организовал получение взяток в 1,8 млн тенге от директора ИП за общее покровительство.
"В свою очередь, главный специалист и ветеринарный инспектор инспекции ЗКО, являясь уполномоченными на выполнение государственных функций, в группе лиц по предварительному сговору получил взятку в 1,8 млн тенге от директора ИП за общее покровительство.
Директор ИП и глава крестьянского хозяйства за незаконные передвижения транспорта через границу Республики Казахстан лично передали 3,3 млн тенге и 500 тыс. тенге в качестве взятки", - сообщили в суде.
Вина была доказана показаниями подсудимых, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, видеозаписями следственных действий, заключениями специалистов.
Смягчающим обстоятельством признали наличие на иждивении подсудимых малолетних детей, их признание вины, а отягчающим - нарушение принятой присяги.
Подсудимых признали виновными в предъявленном обвинении.
Руководитель инспекции лишен свободы на 7 лет 6 месяцев. Главному специалисту и ветеринарному инспектору назначен штраф в 60-кратном размере от суммы взятки. Руководители ИП и крестьянского хозяйства получили штраф в 26-кратном размере от суммы взятки.
Всех подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в государственных организациях.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163760-sud-po-korrupcionnomu-delu-v-atyrau-vinu-podtverdili-kvitancii-i-videozapisi/