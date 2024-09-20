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Суд по коррупционному делу в Атырау: вину подтвердили квитанции и видеозаписи

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Мужчина берет взятку
Передача взятки. Иллюстративное фото: Wasan Tita / Getty Images

В Атырау обвиняемых по делу о коррупции в сфере ветеринарного контроля приговорили к длительному сроку лишения свободы и большим штрафам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемых:

  • руководителя инспекции ветеринарного контроля и надзора по области - в неоднократном получении взятки в значительном размере (п.4 ч.3 ст.366 УК), организации получения взяток в группе лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.28 - п.4 ч.3 ст.366 УК);
  • главного специалиста и ветеринарного инспектора инспекции ЗКО - в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору (п.2 ч.3 ст.366 УК);
  • директора ИП и главы крестьянского хозяйства - в даче взятки в значительном размере должностному лицу (ч.2 ст.367 УК).

"Руководитель инспекции ветеринарного контроля и надзора по области, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятку в 1,4 млн тенге от директора ИП и 500 тыс. тенге от главы крестьянского хозяйства за общее покровительство", - установил суд.

По информации суда, он в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом и ветеринарным инспектором инспекции ЗКО организовал получение взяток в 1,8 млн тенге от директора ИП за общее покровительство.

"В свою очередь, главный специалист и ветеринарный инспектор инспекции ЗКО, являясь уполномоченными на выполнение государственных функций, в группе лиц по предварительному сговору получил взятку в 1,8 млн тенге от директора ИП за общее покровительство.

Директор ИП и глава крестьянского хозяйства за незаконные передвижения транспорта через границу Республики Казахстан лично передали 3,3 млн тенге и 500 тыс. тенге в качестве взятки", - сообщили в суде.

Вина была доказана показаниями подсудимых, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, видеозаписями следственных действий, заключениями специалистов.

Смягчающим обстоятельством признали наличие на иждивении подсудимых малолетних детей, их признание вины, а отягчающим - нарушение принятой присяги.

Подсудимых признали виновными в предъявленном обвинении.

Руководитель инспекции лишен свободы на 7 лет 6 месяцев. Главному специалисту и ветеринарному инспектору назначен штраф в 60-кратном размере от суммы взятки. Руководители ИП и крестьянского хозяйства получили штраф в 26-кратном размере от суммы взятки.

Всех подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в государственных организациях.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске за коррупционные преступления осудили директора и врача-психиатра Центра социального обслуживания. По данным суда, руководитель получил взятки на сумму более 4 млн тенге от своих подчиненных.

Весной в Актау вынесли приговор главе ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" за получение взятки в 5 млн тенге. Наказали также и представителя ТОО, который дал взятку.

В Астане перед судом предстали три человека - двоих осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, третьего - за покушение на дачу взятки. Последний заплатил почти 300 тыс. долларов за прекращение дела по факту хищения зерна в особо крупном размере, но в итоге все равно оказался в колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163760-sud-po-korrupcionnomu-delu-v-atyrau-vinu-podtverdili-kvitancii-i-videozapisi/

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