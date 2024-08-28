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Одного директора поликлиники задержали, а другого уже осудили в Казахстане

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Мужчина в рубашке за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

В Антикоре рассказали о коррупционных делах в социальной сфере. Так, вынесен приговор директору поликлиники в Атырау, также завершено расследование в отношении директора поликлиники в Жанаозене, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, социальная защита граждан, нуждающихся в поддержке государства, является одним из основных направлений государственной политики.

Поэтому коррупционные проявления в этой сфере на постоянной основе находятся под пристальным вниманием Антикоррупционной службы.

В текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.

Так, Антикоррупционной службой по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №2".

"Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.

С санкции суда директор предприятия взят под стражу", - рассказали в ведомстве.

Также 26 августа судом Атырау оглашен приговор в отношении директора Атырауской городской поликлиники №4 Сабирова, заведующего хозяйством Альжановой, главного бухгалтера Дюсенгалиевой и предпринимателя Ералиевой.

В рамках превентивных мер судебный процесс проведен в открытом режиме. К онлайн-процессу были подключены сотрудники областного управления здравоохранения и 28 его подведомственных организаций.

"Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет", - рассказали в Антикоре.

Здесь добавили, что также руководитель поликлиники Сабиров пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Альжанова, Дюсенгалиева и Ералиева лишены права занимать материально ответственные должности в государственных организациях сроком на 7 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.

Напомним, в марте этого года также сообщалось, что департамент экономических расследований разбирается в необоснованном перечислении Атырауской городской поликлиникой №3 средств на сумму более 225 млн тенге. Уголовное дело возбудили по п.2 ч.4 ст.189 УК РК о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Также недавно в Антикоре рассказали, что Мойынкумским районным судом Жамбылской области осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов, руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев и представитель ИП "Kaly" Шубаев. Приговором Тулегенов и Шубаев получили штрафы по 12 млн тенге каждый, Адильбаев - 26 млн тенге. Судебный вердикт не вступил в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154345-odnogo-direktora-polikliniki-zaderzhali-a-drugogo-uzhe-osudili-v-kazahstane/

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