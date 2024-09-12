Высокопоставленного чиновника и врачей осудили в Талдыкоргане

Талдыкорганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 9 человек по обвинению в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

По данным официального Telegram-канала ВС РК, одного обвиняли в получении взятки (п.4 ч.3 ст.366 УК), троих - в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ч.1 ст.368 УК), пятерых - в даче взятки (ч.1 ст.367 УК).

"Установлено, что руководитель отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда и социальной защиты неоднократно получал взятки в 450 тыс. тенге через посредников - травматолога Панфиловской райбольницы, психиатра Сарканской райбольницы и врача УЗИ Аксуской райбольницы за продление и установление инвалидности пятерых взяткодателей", - рассказали в суде.

Здесь отметили, что за совершение подсудимыми подобных деяний законом предусмотрены альтернативные виды наказания.

Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, правдивое сообщение суду об обстоятельствах правонарушения, активное способствование его раскрытию (кроме одного подсудимого), наличие малолетних детей и инвалидности у некоторых подсудимых.

Отягчающим - совершение правонарушения взяткополучателем, нарушившим тем самым принятую им присягу.

Экс-руководитель отдела признан виновным по п.4 ч.3 ст.366 УК и приговорен к штрафу в 8,7 млн тенге (60-кратная сумма взятки), травматолог - к штрафу в 9 млн тенге (20-кратная сумма взятки), психиатр и врач УЗИ - к штрафу в 300 тыс. тенге и 700 тыс. тенге соответственно (10-кратная сумма взятки).

Пятеро по ч.1 ст.367 УК получили штрафы от 450 тыс. до в 1,5 млн тенге.

"В случае уклонения от уплаты штрафа неуплаченная ее часть будет заменена лишением свободы. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в Верховном суде.