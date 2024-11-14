Должность за 600 тыс. тенге: начальника ДСЭК Шымкента осудили за взятку

Руководителя ДСЭК Шымкента осудили за взятку за трудоустройство специалиста на работу. Сам взяткодатель тоже получил наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил во время брифинга представитель Антикора Данияр Бигайдаров, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Абдиманап Тулебаев осужден на шесть лет лишения свободы. Приговор вынес Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам.

Кроме того, осуждены и другие фигуранты дела, однако им назначены штрафы на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Так, руководителю службы управления персоналом Департамента Турсынбаевой назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой – 12 млн тенге", - рассказал представитель Агентства по противодействию коррупции.

Он добавил, что все лица признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в сумме 600 тыс. тенге. Вознаграждение предназначалось за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления этого же департамента.

Напомним, житель Актюбинской области взял кредит, чтобы дать взятку для получения работы, но в итоге лишился свободы. По делу осуждены еще три человека.