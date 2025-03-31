Мужчина попал в объектив видеокамеры и оказался в изоляторе в Туркестанской области

В Туркестанской области интеллектуальные камеры с FaceID помогли задержать мужчину, находившегося в международном розыске 6 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали 40-летнего мужчину, который находился в международном розыске на протяжении шести лет.

"Подозреваемый разыскивался с 2019 года за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств", - отметили в МВД.

Он был задержан с помощью интеллектуальной камеры FaceID, оснащенной функцией распознавания лиц.

В настоящее время полицией продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Все обстоятельства происшествия выясняются.

С начала года полиции Туркестанской области удалось задержать 22 разыскиваемых преступника, в том числе 10 человек, находившихся в международном розыске.

Ранее на съемной квартире в Шымкенте задержали мужчину, находившегося три года в розыске. 60-летний казахстанец был объявлен в розыск с декабря 2021 года за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в контрабанде наркотиков. Мужчина, желая избежать установленной ответственности, скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Скрывавшегося более 13 лет мужчину обнаружили в одном из сел Жамбылской области. Еще в 2011 году была задержана преступная группа, перевозившая более одной тонны марихуаны. Были арестованы восемь человек, однако одному из участников удалось скрыться.