Разыскиваемого три года мужчину задержали в съемной квартире в Шымкенте
Опубликовано:
Мужчину, находившегося три года в розыске по делу о незаконном обороте наркотиков, задержали в съемной квартире в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Келесского районного отдела полиции задержали 60-летнего мужчину, который находился в международном розыске более трех лет.
В результате тщательно проведенных мероприятий оперативники обнаружили разыскиваемого преступника на съемной квартире в Шымкенте.
"Подозреваемый был объявлен в розыск с декабря 2021 года за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В ходе расследования причастность подозреваемого к преступлению была полностью доказана, а собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения", - рассказали в МВД.
Ранее стало известно, что полицейские задержали в Алматы казахстанку, которая скрывалась от правосудия 14 лет. 32-летнюю женщину, разыскиваемую за мошенничество, поместили в изолятор временного содержания.
А в Бишкеке задержали 26-летнюю девушку, которая подозревается в крупном мошенничестве - речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге у клиентов одного из банков через приложение.
В Актобе полиция задержала подозреваемого в грабеже, который скрывался более полугода. Оказалось, что ранее он был объявлен в межгосударственный розыск.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220531-razyskivaemogo-tri-goda-muzhchinu-zaderzhali-v-semnoy-kvartire-v-shymkente/