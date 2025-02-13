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Разыскиваемого три года мужчину задержали в съемной квартире в Шымкенте

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Мужчина находился три года в розыске
Задержанный в полиции. Фото: polisia.kz

Мужчину, находившегося три года в розыске по делу о незаконном обороте наркотиков, задержали в съемной квартире в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Келесского районного отдела полиции задержали 60-летнего мужчину, который находился в международном розыске более трех лет.

В результате тщательно проведенных мероприятий оперативники обнаружили разыскиваемого преступника на съемной квартире в Шымкенте.

"Подозреваемый был объявлен в розыск с декабря 2021 года за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В ходе расследования причастность подозреваемого к преступлению была полностью доказана, а собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения", - рассказали в МВД.

Ранее стало известно, что полицейские задержали в Алматы казахстанку, которая скрывалась от правосудия 14 лет. 32-летнюю женщину, разыскиваемую за мошенничество, поместили в изолятор временного содержания.

А в Бишкеке задержали 26-летнюю девушку, которая подозревается в крупном мошенничестве - речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге у клиентов одного из банков через приложение.

В Актобе полиция задержала подозреваемого в грабеже, который скрывался более полугода. Оказалось, что ранее он был объявлен в межгосударственный розыск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220531-razyskivaemogo-tri-goda-muzhchinu-zaderzhali-v-semnoy-kvartire-v-shymkente/