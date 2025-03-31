"Ворвались в дом к старику и избили его": на видео с подростками из Темиртау отреагировали в полиции

В соцсетях распространилась информация, что в Темиртау подростки ворвались в дом к одинокому мужчине и избили его. Пост прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

В публикации говорится, что ролик был снят в Темиртау. Здесь якобы несовершеннолетние ворвались в дом одинокого дедушки, избили его и сняли это на видео.

"По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками. Сообщается, что старик живет один, его близкие умерли", - говорится в описании к посту.

В Департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.

"Данный случай был выявлен участковыми инспекторами полиции в рамках профилактической работы, до публикации видеозаписи в социальных сетях. Все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.

Законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание, заверили в департаменте.

Все подростки поставлены на профилактический учет. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, недавно резонансный случай произошел в Семее. В Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли деньгами мальчику, собрав для него деньги.

Позже сообщалось, что еще в одном городе подростки избили сверстника. Мать ребенка обратилась в полицию.