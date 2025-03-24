Стало известно, чем занимался Михаил Ефремов в колонии

На слушаниях об УДО Михаила Ефремова представитель колонии рассказал, чем занимался актер в месте заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Михаил Ефремов в колонии добросовестно работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке древообработки, рассказал на слушаниях об УДО представитель колонии.

За все время отбывания наказания у актера было только одно злостное нарушение - в апреле 2023-го он использовал телефон, что запрещено. Сам Ефремов рассказал, что увидел, как "звонят ребята", и тоже решил, "это была глупость".

По словам актера, он раскаивается в совершенном преступлении, все суммы по искам выплачены.

"Главный мой враг - это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон", - цитирует издание слова Ефремова.

Напомним, сегодня стало известно, что российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока, по условно-досрочному освобождению.

О том, чем займется Михаил Ефремов после освобождения, рассказал его адвокат.

Добавим, 8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.