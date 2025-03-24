Чем займется Михаил Ефремов после освобождения из колонии по УДО, рассказал его адвокат

Адвокат российского актера Михаила Ефремова рассказал журналистам, что после освобождения по УДО Ефремов первым делом займется своим здоровьем, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Освобожденный судом по УДО актер Михаил Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем, заявил журналистам его адвокат Юрий Падалко.

"Пока планы у него - заняться здоровьем", - сказал адвокат в ответ на вопрос, вынашивает ли Ефремов планы вернуться в кино.

По словам адвоката, у Ефремова серьезное заболевание - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). "Ему необходимо лечение, потому что может быть очень печальный исход. Сейчас он займется лечением. Приедет домой, если все нормально, то займется лечением", - заметил Падалко.

Он добавил, что творческая деятельность не запрещена Ефремову судом. Ему по приговору лишь нельзя садиться за руль, актер с этим наказанием согласен и не просил суд его отменять, подчеркнул Падалко.

Напомним, сегодня стало известно, что российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде, выйдет на свободу раньше срока, по условно-досрочному освобождению.

Добавим, 8 июня 2020 Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве - его внедорожник вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб.

Очевидцы аварии утверждали, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов. Экспертиза установила, что артист находился во вменяемом состоянии.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным в смертельной аварии - суд приговорил актера к 8 годам колонии. При этом изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии общего режима.