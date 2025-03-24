Мужчина разбил окна школы и бегал с окровавленными руками в Кокшетау

В Кокшетау мужчина разбил окно главного корпуса школы и попытался проникнуть внутрь, изрезав при этом руки. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале HALYQSTAN появилась информация, что мужчина с окровавленными руками, бегающий средь бела дня по территории школы-гимназии в Кокшетау, напугал очевидцев.

Как сообщается, он разбил окно главного корпуса школы и попытался проникнуть внутрь, изрезав при этом руки.

Затем он, по информации источника, направился к корпусу начального звена, вырвал закрытую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в здание. Сообщается, что охранник вызвал группу быстрого реагирования.

Никто из присутствовавших в школе не пострадал.

Администрация учебного заведения написала заявление в полицию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области. Нам сообщили, что мужчина уже найден и задержан.

"Департамент полиции сообщает, что мужчина на видео установлен и задержан сотрудниками полиции. Согласно медицинского освидетельствования, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Материальный ущерб, нанесенный данным мужчиной образовательному учреждению, устанавливается. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 440-1 КоАП РК (Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, а также сильнодействующих веществ)", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Внимание: видео содержат шокирующие сцены и нецензурную лексику! Не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, осенью прошлого года нетрезвый житель Экибастуза попытался пройти в школу, чем переполошил сотрудников учебного заведения. В ДП сообщили, что мужчина из-за критической стадии опьянения был госпитализирован в больницу.

А в Жамбылской области ранее в марте этого года преподавателя колледжа оштрафовали за повторное появление в общественном месте в пьяном виде.

Также до этого в Темиртау родители пожаловались на воспитателя детского сада, утверждая, что она пришла на работу в нетрезвом состоянии и грубо обращалась с детьми. В Управлении образования Карагандинской области подтвердили факт обращения и сообщили, что в отношении воспитателя проводится служебная проверка.