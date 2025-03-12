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Преподавателя колледжа дважды застали пьяным в Жамбылской области

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Нетрезвый мужчина
Нетрезвый мужчина. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В Жамбылской области преподавателя колледжа оштрафовали за повторное появление в общественном месте в пьяном виде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении преподавателя одного из местных колледжей за появление в общественных местах в состоянии опьянения повторно в течение года (ч.3 ст.440 КоАП) рассмотрел Сарысуский районный суд.

В январе 2025 года мужчина был задержан за совершение этого правонарушения на одной из улиц города Жанатаса. Ранее, в октябре 2024 года, он уже был привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В ходе судебного разбирательства преподаватель полностью признал свою вину и согласился с материалами административного дела.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа на сумму 39 тыс. тенге.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство об установлении особых требований в отношении правонарушителя. Он должен будет дважды в месяц являться в отдел полиции для проведения профилактических бесед.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227395-prepodavatelya-kolledzha-dvazhdy-zastali-pyanym-na-ulice-v-zhambylskoy-oblasti/