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"Критическая стадия": забредший в школу мужчина устроил переполох в Экибастузе

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Пьяного мужчину не пустили в школу
Мужчину выводят из школы. Кадр из видео: instagram.com/poleznyi_ekibastuzets/

27-летний житель Экибастуза попытался пройти в школу, чем переполошил сотрудников учебного заведения. Он был нетрезв, но навредить кому-либо из учеников не смог, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в одном из пабликов Экибастуза в Instagram.

На кадрах видно, как парень, натянув на голову кофту, пытается проникнуть в здание школы №26, но путь ему преграждают.

В городском отделе образования пояснили, что охрана отработала моментально и дальше турникета горожанину пройти не удалось.

"Он живет недалеко от этой школы в этом же микрорайоне. Он подошел к школе, хотел заскочить, отработала охрана. Там везде камеры, я сама лично отсмотрела. Охранник вместе с вахтером нажали кнопку оперативного реагирования.

И моментально в течение двух минут приехала охранная фирма. Пока они ехали, охранник держал мужчину. В течение трех минут и полиция приехала. По алгоритму это правильно.

Сразу же забрали его, поместили в центральную городскую больницу, потому что он был в неадеквате. Психиатры там подключились", - рассказала руководитель отдела образования Экибастуза Лаура Дисюпова.

В полиции отметили, что задержанным оказался 27-летний житель Экибастуза.

"При задержании, увидев, что мужчина находится в критической стадии опьянения, сотрудники полиции вызвали скорую помощь. После осмотра он был госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что правовая оценка действиям парня еще не дана. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения во дворе дома. Нарушителя арестовали на несколько суток.

Другой пьяный павлодарец справил нужду возле подъезда и был задержан. По решению суда мужчине назначили 10 суток ареста.

А в Карагандинской области задержали водителя такси в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест и лишил прав на семь лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176791-kriticheskaya-stadiya-zabredshiy-v-shkolu-muzhchina-ustroil-perepoloh-v-ekibastuze/

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