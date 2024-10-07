"В нетрезвом состоянии": воспитателя детсада в Темиртау отстранили от работы после видео

В Темиртау родители пожаловались на воспитателя детского сада "Айгөлек", утверждая, что она пришла на работу в нетрезвом состоянии и грубо обращалась с детьми, передает ekaraganda.kz.

Родители пожаловались на воспитателя и разместили видео в социальных сетях. Они заявили, что женщина якобы явилась на работу нетрезвой и вела себя с детьми грубо.

"Понедельник, 30 сентября, садик "Айгөлек" по улице Абая, 6, город Темиртау. Воспитательница в нетрезвом состоянии работала в государственном учреждении. На видео вы можете увидеть, как грубо воспитатель обращалась с моим ребенком, и не только с моим ребенком, но и с остальными детьми. На видео, к сожалению, не все показано. Подробнее опишу, что произошло: воспитатель шаталась, кидала в лицо детей пижамы, схватила одного ребенка и кинула на кровать", - жалуется горожанка.

Родители сообщили, что написали заявление в городской отдел образования и прокуратуру.

В Управлении образования Карагандинской области подтвердили факт обращения. В отношении воспитателя проводится служебная проверка.

"ГУ "Отдел образования города Темиртау" сообщает по инциденту в КГКП "Детский сад "Айгөлек": в настоящее время проводится служебное расследование. Воспитатель отстранена от работы. По результатам проверки к исполняющей обязанности директора детского сада и воспитателю будут приняты соответствующие меры вплоть до увольнения", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Караганде на несколько суток была арестована воспитатель детского сада, которая причинила легкий вред здоровью 6-летнего ребенка. Вина женщины подтверждалась записью с камер видеонаблюдения в дошкольном учреждении.

Похожий громкий случай произошел в павлодарском детском саду в начале лета. На записи с камер видеонаблюдения родители увидели, как двухлетних малышей бьют по голове кастрюлей. В отношении воспитателя полиция возбудила уголовное дело.