"Плюнули на служебное авто полиции": несовершеннолетнего парня и девушку наказали в Кызылорде

В Кызылорде в ходе мониторинга соцсетей выявлены молодые люди, которые плюнули на служебный автомобиль сотрудника полиции и выложили видео в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлено видео, как молодые люди плюнули на служебный автомобиль и опубликовали это в TikTok 19 марта. Правонарушителей - 19-летнюю девушку и несовершеннолетнего - быстро нашли и доставили в полицию.

Они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство", - отмечается в сообщении МВД в Telegram-канале.

Кроме того, в отношении законного представителя подростка также приняты меры. В частности, оформлен протокол за то, что подросток находился ночью вне дома без сопровождения взрослых.

Материалы дела направлены в специализированный административный суд, а в управление образования будет направлено представление.

Летом прошлого года в Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте.

А в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына, ученика девятого класса, в адрес преподавателя. В суде женщина попросила прощения за неуважительный поступок своего сына.

Жителя Астаны также ранее арестовали на трое суток за оскорбление сотрудников полиции. Кроме того, в момент задержания он вел себя агрессивно.