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Подросток обматерил учителя в Атырау, а наказали его мать

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Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

Мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына в адрес преподавателя, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ст.435 КоАП РК рассмотрел Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области.

"Согласно материалам дела, ученик 9-го класса во время занятий выразился нецензурной бранью в адрес преподавателя, тем самым совершил мелкое хулиганство", - пояснили в суде.

На заседании мать подростка попросила прощения за неуважительный поступок своего сына.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей наложен штраф в сокращенном порядке в размере 18 091 тенге.

Согласно ст.435 КоАП РК мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных показателей (25 844 тенге).

Ранее в Западно-Казахстанской области мужчина во время медосвидетельствования нецензурно выражался в адрес фельдшера и был наказан за мелкое хулиганство. Ему назначили 10 суток ареста.

А павлодарца, оскорбившего на работе заведующую производством, судом приговорили к 25 часам общественных работ. Мужчину обязали подметать городские улицы, а также выплатить почти 20 тыс. тенге в пользу оскорбленной коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081519-podrostok-obmateril-uchitelya-v-atyrau-a-nakazali-ego-mat/

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