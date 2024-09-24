Пьяного астанчанина арестовали за маты в адрес полицейских

Жителя Астаны арестовали на трое суток за оскорбление сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Кроме того, в момент задержания он вел себя агрессивно.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали о поступившем от жителей дома по проспекту Абылай хана вызове. Они жаловались на мужчину, который кричал во дворе дома и находился в нетрезвом состоянии.

"Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили пьяного мужчину, который лежал на лавочке, возле подъезда. Сотрудники пытались успокоить нарушителя и доставить в ближайший отдел полиции, однако мужчина повел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников", - рассказали в ДП.

Сообщается, что полиция применила спецсредства и доставила мужчину на медицинское освидетельствование, которое показало легкую степень опьянения.

"По факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении 42-летнего мужчины составлен административный протокол. Решением суда правонарушитель привлечен к административному аресту на трое суток", - добавили в ДП.

Недавно двух казахстанцев задержали на территории вокзалов за нарушение общественного порядка и сопротивление полицейским. Одного из них арестовали на 2 суток.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции.

Также мы писали о рассмотренном уголовном деле в отношении жительницы Мангистауской области- женщина выражалась нецензурной бранью в адрес представителей власти.

Отметим, что по ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.