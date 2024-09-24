Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пьяного астанчанина арестовали за маты в адрес полицейских

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Жителя Астаны арестовали на трое суток за оскорбление сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. Кроме того, в момент задержания он вел себя агрессивно.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали о поступившем от жителей дома по проспекту Абылай хана вызове. Они жаловались на мужчину, который кричал во дворе дома и находился в нетрезвом состоянии.

"Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили пьяного мужчину, который лежал на лавочке, возле подъезда. Сотрудники пытались успокоить нарушителя и доставить в ближайший отдел полиции, однако мужчина повел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников", - рассказали в ДП.

Сообщается, что полиция применила спецсредства и доставила мужчину на медицинское освидетельствование, которое показало легкую степень опьянения.

"По факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении 42-летнего мужчины составлен административный протокол. Решением суда правонарушитель привлечен к административному аресту на трое суток", - добавили в ДП.

Недавно двух казахстанцев задержали на территории вокзалов за нарушение общественного порядка и сопротивление полицейским. Одного из них арестовали на 2 суток.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции.

Также мы писали о рассмотренном уголовном деле в отношении жительницы Мангистауской области- женщина выражалась нецензурной бранью в адрес представителей власти.

Отметим, что по ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165376-pyanogo-astanchanina-arestovali-za-maty-v-adres-policeyskih/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie