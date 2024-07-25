Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кызылординка оказалась в суде из-за сына-подростка, оскорбившего полицейского

Опубликовано:

Расстроенный подросток
Подросток. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

В Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ст.435 КоАП РК в отношении матери подростка рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что несовершеннолетний сын гражданки 20 июня 2024 года около двух часов дня на улице Камалова в Кызылорде оскорбил сотрудника полиции в общественном месте", - рассказали в суде.

В суде женщина согласилась с протоколом и заявила, что подобное не повторится. Она принесла свои извинения суду и инспектору.

Постановлением суда гражданку признали виновной по ст.435 КоАП РК, ей наложен штраф в пользу государства в размере 18 091 тенге.

В соответствии со ст.435 КоАП РК, мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (25 844 тенге).

А в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына, ученика девятого класса, в адрес преподавателя. В суде женщина попросила прощения за неуважительный поступок своего сына.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139813-kyzylordinka-okazalas-v-sude-iz-za-syna-podrostka-oskorbivshego-policeyskogo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie