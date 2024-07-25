Кызылординка оказалась в суде из-за сына-подростка, оскорбившего полицейского
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В Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ст.435 КоАП РК в отношении матери подростка рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.
"Согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что несовершеннолетний сын гражданки 20 июня 2024 года около двух часов дня на улице Камалова в Кызылорде оскорбил сотрудника полиции в общественном месте", - рассказали в суде.
В суде женщина согласилась с протоколом и заявила, что подобное не повторится. Она принесла свои извинения суду и инспектору.
Постановлением суда гражданку признали виновной по ст.435 КоАП РК, ей наложен штраф в пользу государства в размере 18 091 тенге.
В соответствии со ст.435 КоАП РК, мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (25 844 тенге).
А в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына, ученика девятого класса, в адрес преподавателя. В суде женщина попросила прощения за неуважительный поступок своего сына.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139813-kyzylordinka-okazalas-v-sude-iz-za-syna-podrostka-oskorbivshego-policeyskogo/