Кызылординка оказалась в суде из-за сына-подростка, оскорбившего полицейского

В Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ст.435 КоАП РК в отношении матери подростка рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что несовершеннолетний сын гражданки 20 июня 2024 года около двух часов дня на улице Камалова в Кызылорде оскорбил сотрудника полиции в общественном месте", - рассказали в суде.

В суде женщина согласилась с протоколом и заявила, что подобное не повторится. Она принесла свои извинения суду и инспектору.

Постановлением суда гражданку признали виновной по ст.435 КоАП РК, ей наложен штраф в пользу государства в размере 18 091 тенге.

В соответствии со ст.435 КоАП РК, мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (25 844 тенге).

А в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына, ученика девятого класса, в адрес преподавателя. В суде женщина попросила прощения за неуважительный поступок своего сына.