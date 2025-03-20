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Женщину ударили по голове куском льда в ВКО

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Лед на дороге
Глыбы льда. Иллюстративное фото: Aleksandr Bushkov / Getty Images

В ВКО женщина получила по голове удар куском льда и лишилась сумки с деньгами и документами. Подозреваемый в нападении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратилась жительница района Алтай и рассказала, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом.

Стражи порядка оперативно начали проверку записей с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия.

"В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес женщине удар куском льда, после чего открыто завладел ее вещами. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак", - рассказали в ДП ВКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.

Ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления в Медеуском районе. По данным МВД, он выдал себя за арендатора и, угрожая физической расправой, отобрал у риелтора мобильный телефон.

А в Астане на женщину напали в лифте - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На видео сняли мужчину с предметом, похожим на нож. Полицейские установили его личность и задержали его.

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. У жительницы города отобрали золотые сережки. 57-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 177 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229764-zhenshchinu-udarili-po-golove-kuskom-lda-v-vko/