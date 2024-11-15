На женщину напали на улице в Караганде

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже - у женщины отобрали золотые сережки. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде по подозрению в грабеже задержали 31-летнего мужчину.

По версии следствия, он напал на случайную прохожую, сорвал с нее золотые сережки и скрылся. 57-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 177 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания.

"Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау задержан 21-летний подозреваемый, который, предположительно, выхватил телефон у 19-летнего прохожего.

Добавим, согласно статье 191 УК РК грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.